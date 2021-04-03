Донецк, , 16:02 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок Жабуньки в северном пригороде Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 3 апреля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что из поселка Пески, находящегося под контролем ВСУ, в направлении поселка Жабуньки было выпущено 25 мин калибром 120 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ восемь раз за сутки нарушили перемирие в ДНР.

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