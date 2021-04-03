Донецк, , 09:47 — REGNUM Вооруженные силы Украины восемь раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 3 апреля в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

Боевики ВСУ обстреляли город Донецк (микрорайон Октябрьский, Вольво-Центр), населенные пункты Спартак, Яковлевку и Старомихайловку, выпустив в направлении населенных пунктов 59 единиц боевых припасов.

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Обстрел велся из миномета калибра 120 мм, БМП-1 и гранатомета РПГ. За указанный период не было зафиксировано жертв.

Сообщается, что 2 апреля в 13:00 в районе населенного пункта Авдеевка (войсковая часть) было зафиксировано возгорание.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ трижды нарушили перемирие в ДНР.