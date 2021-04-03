Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM Ещё 242 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 апреля.

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Новые носители инфекции выявлены в 46 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (97) и Шахтах (девять), в остальных территориях — от одного до семи. Около 28% заразившихся — жители региона старше 66 лет, 9,5% случаев приходится на детей в возрасте до 18 лет.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 81 562 человек. Выздоровели 73 265 пациентов.

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