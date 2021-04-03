Санкт-Петербург, 3 апреля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки был зафиксирован резкий всплеск количества смертей, причиной которых стал COVID-19: если за 1 апреля была зафиксирован один летальный случай по этой причине, то за 2 апреля — сразу 16. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Vk.com/minuscovid_lo Коронавирусные показатели в Ленобласти

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Апрельский пик суточной смертности превысил мартовские показатели, когда несколько дней в Ленобласти фиксировалось по 14 летальных случаев. В целом за время пандемии ковид стал непосредственной причиной смерти 957 человек в регионе.

За минувшие сутки в Ленобласти произошло увеличение и суточного количества новых носителей: подтверждено 99 случаев, это на десять больше, чем в предыдущий день. Всего за время пандемии в регионе выявлено 40 143 случая заражения.

Больше всего новых случаев за 2 апреля подтверждено в населенных пунктах Мурино (7), Выборг (6), Всеволожск (5), Коммунар (5)

Выздоровели в Ленинградской области 37 594 человека, в том числе 93 пациента выписаны за последние сутки.