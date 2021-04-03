Нью-Джерси, США, , 04:46 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Во втором периоде счёт в матче открыл защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. Однако спустя четыре минуты форвард «Нью-Джерси» Майкл Маклауд восстановил равновесие.

Победу «Кэпиталз» принёс гол российского защитника Дмитрия Орлова в овертайме матча.

В настоящее время «Вашингтон» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 52 очка. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 32 очками.

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