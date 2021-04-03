Валенсия, Испания, , 00:43 — REGNUM «Уэска» одержала победу над «Леванте» в матче 29-го тура испанской Примеры. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Уэски» дубль оформил нападающий Рафаэль Мир, который отличился на 15-й и 54-й минутах.

На сегодняшний день «Уэска» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 24 очка. «Леванте» идёт на 10-м месте с 35 очками.

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