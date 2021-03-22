Сан-Себастьян, Испания, , 01:20 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Реал Сосьедадом» в матче 28-го тура испанской Примеры. Встреча завершилась со счётом 6:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Барселоны» по дублю оформили защитник Сержиньо Дест и нападающий Лионель Месси. Ещё по голу забили форварды Антуан Гризманн и Усман Дембеле. У «Реал Сосьедада» отличился нападающий Андер Барренечеа.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 62 очка. «Реал Сосьедад» идёт на пятом месте с 45 очками.

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