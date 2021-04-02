Москва, 2 апреля, 2021, 21:33 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 2 апреля выявлено 462 носителя коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

Минобороны России

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 462 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 51 военнослужащий, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 32 338 человек.

В Минобороны добавили, что основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации. На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли уже более 419 тысяч российских военнослужащих.