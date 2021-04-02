Амстердам, 2 апреля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Использование вакцины британско-шведской фармкомании AstraZeneca приостановлено в Нидерландах среди населения младше 60 лет. Решение принято в связи с риском возникновения тромбов, сообщает 2 апреля CNN.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

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Уточняется, что теперь вакцина будет доступна только гражданам старше 60 лет. Пока неизвестно, когда данное ограничение будет снято.

Напомним, что недавно немецкий Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки. Более того, сегодня британское управление по контролю лекарственных средств зафиксировало 30 случаев возникновения тромбоза после прививок вакциной AstraZeneca.

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.