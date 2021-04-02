Брянск, 2 апреля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Свыше 72 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Брянской области. Остаток вакцины составляет 52 893 дозы, сообщили ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса вакциной «Спутник V»

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Вакцинация от COVID-19 проходит в 33 медицинских организациях, всего открыты 66 прививочных пунктов. Прошли иммунизацию уже 72 334 человека.

«Вакцинация у нас идёт очень хорошими темпами. Но в то же время люди ослабили соблюдение масочного режима. А расслабляться рано. Необходимо ужесточить контроль за выполнением всех методических рекомендаций по профилактике COVID-19. Для того, чтобы у нас хорошо прошли значимые для всех мероприятия, такие как пасхальные праздники, первомайские, Парад Победы, Бессмертный полк — мы должны этот месяц максимально соблюдать масочный режим, выполнять методические рекомендации! Не считаем возможным ослаблять эти ограничения сейчас», — заявила главный санитарный врач по Брянской области Людмила Трапезникова.

Всего в Брянскую область поступило 125 272 дозы вакцины «Спутник V». В ближайшее время ожидается поступление ещё четырёх тысяч комплектов препарата.