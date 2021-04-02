Бишкек, 2 апреля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Медики держат под наблюдением всех граждан Киргизии, недавно получивших подаренную Китаем вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио».

Med.kg Алымкадыр Бейшеналиев

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По словам высокопоставленного чиновника, вакциной «Sinopharm» привито уже около полутысячи киргизстанцев.

Он также отметил, что большинство вакцинированных чувствуют себя нормально, но около 3% сообщили врачам о повышении температуры, порядка 3,5% пожаловались на головную боль и около 7% — на вялость.

«Граждане, у которых уровень антител в крови превышают 5 единиц, могут не прививаться», — резюмировал главы киргизского минздрава.

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