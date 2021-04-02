Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Власти штата Нью-Йорк отменили обязательный карантин для путешествующих внутри США. Об этом 1 апреля сообщило издание Bronx News 12.

(сс) Anthony Quintano Статуя льва в маске. Нью-Йорк

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При этом ранее о таком смягчении карантинного режима объявил губернатор штата Эндрю Куомо, а с 1 апреля оно вступило в силу.

Также указывается, что международных путешественников данное решение не коснется, и они по-прежнему должны будут проходить карантин после приезда в Нью-Йорк. Вместе с тем чиновники здравоохранения штата рекомендуют продолжать соблюдение карантина после внутренних поездок в качестве дополнительной меры предосторожности.

Кроме того, все приезжающие в Нью-Йорк все равно должны будут заполнять форму путешественника и соблюдать основные правила безопасности при пандемии.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США выявлено в общей сложности 30 540 475 носителей коронавируса.