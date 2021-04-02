Амстердам, 2 апреля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Нидерландах женщина умерла от эмболии легких после того, как ей сделали прививку от COVID-19 вакциной британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 2 апреля сообщает нидерландский исследовательский центр Lareb, который занимается выявлением побочных эффектов.

Прививка

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Уточняется, что пациентка скончалась из-за тромбоэмболии легочной артерии и снижения количества тромбоцитов. При этом всего у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после использования препарата AstraZeneca выявили тромбоз и низкое количество тромбоцитов.

Также, по данным Lareb, эти пять случаев приходятся на 400 тыс. вакцинированных.

Отметим, на данный момент несколько стран Евросоюза приостановили вакцинацию с использованием препарата компании AstraZenecа из-за того, что у некоторых из получивших прививку были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.