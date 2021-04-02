Джакарта, 2 апреля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии продолжает расти, сообщает Kompas.

Sumbarprov.go.id Взятие анализа на коронавирус. Индонезия

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Согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 5325 случаев заражения SARS-CoV-2.

По состоянию на 2 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 523 179 носителей коронавируса.

По данным правительства, от коронавируса вылечили 5439 человек за сутки. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 1,3 млн граждан.

В период с 1 по 2 апреля 2021 года ещё 97 человек умерли от COVID-19. Эпидемия в Индонезии унесла жизни 41 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования и культуры Индонезии заявил, что количество вакцинированных учителей в стране составляет около 550 тысяч.