Москва, 2 апреля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не испытывал каких-либо побочных реакций на вакцину от COVID-19, которой он привился ранее. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

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"Нет. Никаких симптомов нет», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от COVID-19 вечером 23 марта.