Москва, 2 апреля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Согласно статистике, снег в начале апреля является частым событием для Москвы. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Снегопад в Москве

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«С первого марта календарная весна наступает, и сразу вопрос: откуда может быть снег в апреле? На самом деле, статистика показывает, что в первой декаде апреля, в шести-семи годах из десяти бывает снег. Это нормальное событие: чаще бывает, чем не бывает», — сказал Вильфанд.

По его словам, 2 апреля через Москву проходил «так называемый теплый сектор циклона», который «ограничен двумя фронтальными разделами: теплым и холодным».

Вильфанд пояснил, что 1 апреля над столицей проходил теплый фронт, из-за чего в вечернее время в городе начались дожди: «Ночью тоже шел дождь, шесть миллиметров, что не так уж мало, а утром холодный фронт. Температура стала ниже, чем вчера, но все равно положительная. Фронтальный раздел прошел, и часа три, наверное, шел снег».