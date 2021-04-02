Москва, , 12:10 — REGNUM Целью создание Советом Организации Объединённых Наций по правам человека (СПЧ) миссии по расследованию нарушений прав человека в Белоруссии являются явно не благие намерения. Такое мнение высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Цель абсурдной антибелорусской затеи очевидна — смена действующего руководства страны, режима, как некоторые теперь называют законные власти», — подчеркнул в беседе с ТАСС дипломат.

Он также добавил, что «такими решениями, которые не имеют ничего общего с заботой о правах простых людей, да и вдобавок принимаются меньшинством государств — членов СПЧ» Совет ООН по правам человека дискредитирует себя.

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Вершишин указал на то, что при наличии у ООН серьёзных проблем с финансированием в последние годы, организация намерена выделать из регулярного бюджета почти $2,6 млн. Дипломат уверен, что эти средства лучше было бы направить на гуманитарную помощь действительно нуждающимся государствам.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Совет по правам человека ООН принял резолюции, согласно которой организация запускает механизм расследования нарушений прав человека в Белоруссии, предусматривающий привлечение к ответственности виновных в таких преступлениях.