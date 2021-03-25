Минск, , 14:35 — REGNUM ООН запускает механизм расследования нарушений прав человека в Белоруссии, предусматривающий привлечение к ответственности виновных в таких преступлениях. Об этом говорится в принятой 24 марта резолюции Совета по правам человека ООН.

СПЧ ООН «осуждает продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Белоруссии в связи с президентскими выборами 2020 года, в том числе систематический отказ в правах человека и основных свободах, произвольные задержания и аресты членов оппозиции, журналистов и работников средств массовой информации, правозащитников и граждан в целом за осуществление ими прав человека и основных свобод, а также наказания в виде лишения свободы, назначенные работникам средств массовой информации за выполнение ими своих профессиональных обязанностей». Совет также констатирует невыполнение официальным Минском взятых на себя международных обязательств, в том числе касающихся проведения выборов, отказа от пыток и свободы СМИ.

Он также «выражает сожаление по поводу того, что Белоруссия, будучи государством —участником Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, A/HRC/46/L.19GE.21−033423 не выполнила своих обязательств по этому договору, что свидетельствует о существовании давней, хронической практики системных нарушений и безнаказанности». Совет «призывает власти Белоруссии прекратить применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов, а также пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и насильственных исчезновений, и прекратить прибегать к произвольным задержаниям, арестам и тюремному заключению людей за осуществление ими своих прав человека и настоятельно призывает власти Белоруссии немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, журналистов, правозащитников, членов забастовочных комитетов, студентов и тех, кто был задержан в преддверии, во время и после президентских выборов за осуществление своих прав человека и основных свобод». В документе содержится призыв к руководство постсоветской республики «обеспечить проведение свободных и справедливых выборов и начать подлинный диалог с политической оппозицией», а также взаимодействовать с ОБСЕ.

СПЧ ООН «подчеркивает необходимость привлечения к ответственности за нарушения прав человека, что имеет решающее значение для предотвращения дальнейших нарушений, и сожалеет, что на сегодняшний день ничто не свидетельствует о том, что в Белоруссии были возбуждены уголовные дела после тысяч жалоб, поданных предполагаемыми жертвами пыток или других видов жестокого обращения, или что были предъявлены уголовные обвинения в связи со смертью по меньшей мере четырех человек в контексте протестов». Он настоятельно призывает власти Белоруссии обеспечить независимое расследование сообщений о пытках и других преступлениях, «гарантировать предоставление жертвам доступа к правосудию и возмещению ущерба и привлечение виновных к полной ответственности», Совет ООН также «настоятельно призывает Белоруссию в полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии, в частности путем предоставления ей свободного, полного и беспрепятственного доступа на территорию страны, включая беспрепятственный доступ ко всем местам содержания под стражей, и в полной мере сотрудничать с тематическими специальными процедурами Совета по правам человека».

За проект резолюции проголосовало 20 стран и 7 против. Безуспешно воспрепятствовать принятию документа пытался представитель белорусского МИД в ООН Юрий Амбразевич, которого поддержали представители Китая и России.

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