Москва, 2 апреля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В России от коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 99 633 человека, сообщили 2 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимация для больных COVID-19

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"За весь период зафиксировано 99 633 летальных исхода, выздоровел 4 186 251 человек», — рассказали в штабе.

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За последние сутки в России скончались 400 ковид-пациентов. Справились с болезнью и были выписаны 9832 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, малыша, который потерял маму, бабушку и дедушку из-за ковида, отдадут на воспитание тёте. Тест ДНК не подтвердил отцовство мужчины, который считал себя его биологическим родителем.