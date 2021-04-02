Москва, 2 апреля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили заражение коронавирусом у 8792 человек, сообщили 2 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

(сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Новые носители вируса, как рассказали в штабе, в 12,9% случаев не имели клинических проявлений болезни. Новые заражения выявили во всех регионах страны. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Меньше всего новых случаев, по одному, на Чукотке и в Туве.

С начала пандемии в России исследования подтвердили 4 563 056 случаев заражения новым вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хорошёвский суд Москвы направлено уголовное дело о продаже поддельной справки об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией.