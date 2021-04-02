Санкт-Петербург, 2 апреля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Малыша, который потерял маму, бабушку и дедушку из-за ковида, отдадут на воспитание тёте. Тест ДНК не подтвердил отцовство мужчины, который считал себя его биологическим родителем. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 2 апреля сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Напомним, в ноябре 2020 года в одну из больниц города на Неве с коронавирусной инфекцией была доставлена 36-летняя женщина на 32-й неделе беременности. 8 ноября ее не стало, но врачам удалось спасти ребенка, которого назвали Кирей. Как выяснилось, из близких родственников у малыша были только бабушка и дедушка, но они также умерли от ковида.

Органы опеки поместили мальчика в дом малютки, после чего к ним обратились тетя и мужчина, подозревавший себя в биологическом отцовстве. Чтобы определить, с кем останется ребенок, аппаратом уполномоченного была организована досудебная генетическая экспертиза.

«Результаты генетической экспертизы показали, что потенциальный отец ребенка не является биологическим отцом. Таким образом, ребенок в ближайшее время будет передан тете, проживающей в Республика Мордовия. Аппарат уполномоченного держит ситуацию на контроле», — отметил в пресс-службе.