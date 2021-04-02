Москва, 2 апреля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Центр им. Гамалеи начинает доклинические испытания назальной вакцины от COVID-19. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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"Сейчас начинаются фактически доклинические испытания [препарата]», — сказал Гинцбург.

По его словам, ранее специалисты Центра получили патент на препарат.