Токио, , 10:33 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota создал специальный автомобиль для перевозки вакцины от COVID-19. Об этом сообщается на сайте компании.

Спецавто, созданное для транспортировки вакцины, собрано на основе внедорожника Toyota Land Cruiser 78 Troop Carrier. Такое авто сможет доставить препарат в труднодоступные районы.

В машине имеется холодильник CF850, который вмещает 396 литров или 400 упаковок вакцины. Благодаря автономной батарее холодильник может проработать около 16 часов без подзарядки. Холодильник можно заряжать, как в автомобиле во время движения, так и от внешнего источника питания, когда он припаркован.

Ранее в компании Toyota сообщили, что планируют представить в России обновлённый седан Camry XV70 в апреле 2021 года. Ожидается, что в линейке силовых агрегатов будут присутствовать: двухлитровый мотор и 2,5-литровый «атмосферник» максимальной мощностью 200 «лошадей».

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