Токио, , 04:49 — REGNUM Крупнейший японский автопроизводитель Toyota заявил 30 марта, что его мировое производство в феврале выросло по сравнению с предыдущим годом благодаря оживленным продажам на китайском рынке, сообщает агентство Синьхуа.

Автопроизводитель из японской префектуры Айти сообщил, что его мировое производство за отчетный месяц выросло на 6,8% в годовом исчислении до 668 тыс. единиц.

Производитель гибридных автомобилей Prius и Corolla Sedan также заявил, что его глобальный объем производства рос шестой месяц подряд в феврале, поскольку потребительский спрос продолжал восстанавливаться, а проблемы с цепочками поставок, связанные с новой пандемией коронавируса, сгладились.

Однако внутреннее производство Toyota отметило спад, объем производства снизился на 7,5% по сравнению с предыдущим годом и составил лишь 244 048 единиц.

Автопроизводитель заявил, что это произошло из-за мощного землетрясения в северо-восточным регионе страны в прошлом месяце и нарушило работу одного из поставщиков запчастей, а также вынудило некоторые заводы Toyota временно приостановить производство.

Что касается глобальных продаж автопроизводителя в феврале, то они достигли рекордного показателя за месяц, поднявшись на 9,2% до 711 698 автомобилей, сообщила Toyota.