Москва, 2 апреля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России в настоящее время прорабатывает вопрос, чтобы подключить к вакцинации от COVID-19 подростков. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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По его словам, современные 14−15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения вакцины.

«Сейчас Минздравом России активно прорабатывается вопрос адаптации действующей регуляторики … что в конечном итоге может сделать возможным подключить к вакцинации эту категорию детей», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург сообщил, что антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребёнку во время беременности посредством плаценты. По его словам, передаче таким способом подлежит определённый класс антител — «и это хорошо, природа это предусмотрела».

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