Тампа, США, , 09:23 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Винсент Трочек, Уоррен Фёгеле, оформивший дубль, и Йеспер Фаст. У «Чикаго» отличились форварды Доминик Кубалик, Брэндон Хагель и Дилан Строум.

В настоящее время «Каролина» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 51 очко. «Чикаго» идёт на пятом месте с 39 очками.

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