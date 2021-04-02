Тампа, США, , 09:16 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Брэйден Пойнт, оформивший дубль, и Росс Колтон. У «Коламбуса» отличились форварды Зак Веренски и Эрик Робинсон.

В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 52 очка. «Коламбус» идёт на шестом месте с 36 очками.

Читайте также: «Флорида» в овертайме победила «Детройт» в матче НХЛ