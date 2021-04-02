Санрайз, США, , 09:08 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Ноэль Аччари, Фрэнк Ватрано и Александер Веннберг. У «Детройта» отличились форварды Адам Эрни и Энтони Манта.

В настоящее время «Флорида» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 52 очка. «Детройт» идёт на восьмом месте с 29 очками.

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