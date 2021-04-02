Москва, , 08:58 — REGNUM Центральный банк РФ со 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Майкопбанк» (г. Майкоп, Республика Адыгея), сообщается на сайте регулятора.

ЦБ принял решение в связи с тем, что банк для искусственного улучшения финансовых показателей скрывал своё реальное положение, нарушая законы, регулирующие банковскую деятельность.

По величине активов «Майкопбанк» занимал 321-е место в банковской системе РФ. В кредитной организации назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ со 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций ООО КБ «Геобанк» (г. Москва).

Читайте также: ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Геобанка»