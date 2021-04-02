Москва, , 08:48 — REGNUM Центробанк России со 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций ООО КБ «Геобанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что банк полностью утратил собственные средства и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

По величине активов «Геобанк» занимал 354-е место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары, Чувашия).

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