Нью-Йорк, США, , 08:58 — REGNUM Обстановка в Йемене и Сирии, а также урегулирование между Палестиной и Израилем станет предметом обсуждения для Совета Безопасности ООН в апреле. Об этом председатель Совета в апреле, постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи сообщил 1 апреля на брифинге.

Он отметил, что в предстоящем месяце запланировано 25 встреч, в том числе множество открытых дебатов. На них допускаются не только члены Совбеза ООН. На 8 апреля намечены первые дебаты, посвящённые разминированию.

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22 апреля в традиционном формате дебатов будет обсуждаться ближневосточное урегулирование. В заседании будут участвовать представители Палестины и Израиля.

Ликвидации химоружия в Сирии будет посвящено мероприятие 6 апреля, гуманитарной ситуации и политическому урегулированию в этой стране — 28 апреля. На 15 апреля намечено обсуждение конфликта в Йемене.

По Мьянме ожидается одно мероприятие 9 апреля в формате «формулы Арриа», уточнил Данг Динь Куи. Под этим понимают неформальную встречу для обмена мнениями.