Москва, , 23:03 — REGNUM Пережившие «арабскую весну» режимы на Ближнем Востоке и на севере Африки стали более репрессивными, заявил 31 марта программный директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в международной кризисной группе Валдайского клуба Йост Хилтерманн на сессии конференции «Ближний Восток в поисках утраченного возрождения».

Он отметил, что жители этих стран поняли, «что у них теперь есть возможность свергнуть правящий режим». Создаётся «порочный круг», из которого помогла бы выйти «радикальная трансформация», но она на Ближнем Востоке маловероятна. Кто-то должен продвигать такие перемены.

«Но должен появиться какой-то авангард, лидер или какая-то группа, у которой будет определенное видение, по какому пути идти».

Напомним, «арабская весна» — детище США, которое во втором десятилетии XXI века взорвало Северную Африку. Заметнее всего пострадала Ливия.

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