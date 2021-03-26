Москва, , 08:49 — REGNUM Центробанк России с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары, Чувашия), сообщается на сайте регулятора.

«Банк искажал финансовую отчетность для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор направит данные о банка в правоохранительные органы. По величине банк «Мегаполис» организация занимал 234-е место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 19 марта отозвал лицензию у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК банк», г. Краснодар).

Читайте подробнее: https://regnum.ru/news/3219534.html