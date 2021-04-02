Москва, , 08:40 — REGNUM В Москве с 1 апреля постепенно начали открываться летние кафе и веранды. Все они согласованы с Архитектурным советом столицы, сообщается на портале градоначальника.

В 2021 году в столице запланировано к открытию 3221 кафе на открытом воздухе. По сравнению с сезоном 2011 года их количество увеличилось более чем в два раза — 10 лет назад насчитывалось 1548 кафе.

Все кафе включены в «Схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания». При открытии сезонного кафе предприниматели придерживаются типовых стандартов, чтобы не нарушать архитектуру Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сезон работы летних веранд кафе и ресторанов в Москве начнется с 1 апреля.

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