Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве заведениям общепита — кафе и ресторанам — столичные власти разрешили с 15 марта начать монтаж и обустройство летних веранд, сообщается на портале градоначальника.

Сейчас в схему размещения летних веранд включено порядка 3000 заведений. Сезон работы летних веранд кафе и ресторанов в Москве начнется с 1 апреля.

Согласно согласованной схеме размещения, веранды размещаются на расстоянии не более 5 метров от входа в кафе, не менее 25 метров от входа в метров и не должны мешать движению пешеходов по тротуару.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Москве в связи с пандемией летние веранды заведений общепита начали работать с 16 июня.

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