Буэнос-Айрес, , 08:34 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине выявили свыше 14,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 14 430 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 363 251.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 83 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 55 941.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 16 056 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.