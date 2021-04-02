Бостон, США, , 08:30 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили форвард Зак Астон-Риз, защитник Майк Мэтисон и нападающие Джейсон Цукер и Джейк Гюнцель.

В составе «Бостона» точным броском отметился нападающий Брэд Маршан.

В настоящее время «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 50 очков. «Бостон» идёт на четвёртом месте с 41 очками.

Читайте также: Голевой пас Овечкина не помог «Вашингтону» в матче с «Айлендерс»