Нью-Йорк, США, , 08:21 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:4.

В составе «Айлендерс» хет-трик оформил Мэтью Барзал, дубль на счету Джордана Эберле. Ещё по шайбе забросили Брок Нельсон, Кейси Сизикас и Джош Бэйли.

В составе «Вашингтона» дубль сделал защитник Джон Карлсон, также точными бросками отметились Даниэль Спронг и Ти Джей Оши. Российский форвард Александр Овечкин отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Айлендерс» занимает второе место в Западном дивизионе, на счету команды 50 очков. «Вашингтон» идёт на первом месте с 50 очками.

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