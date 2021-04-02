Богота, , 08:34 — REGNUM За последние сутки в Колумбии выявили свыше 11,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 11 449 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 417 826.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 192 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 63 614.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 292 803 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 8646 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.