Сан-Хосе, США, , 10:42 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Сан-Хосе» российский защитник Николай Кныжов забросил свою первую шайбу в НХЛ. Также отличились Рудольф Балцерс, Райан Донато и Эвандер Кейн.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились российский форвард Кирилл Капризов и форвард Матс Цукарелло.

В настоящее время «Сан-Хосе» занимает седьмое место в Западном дивизионе, на счету команды 34 очков. «Миннесота» идёт на третьем месте с 44 очками.

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