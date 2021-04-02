Санкт-Петербург, 2 апреля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Показатели распространения коронавирусной инфекции и заболеваемости COVID-19 в Петербурге в марте 2021 года продемонстрировали существенное снижение по сравнению с февралём текущего года. Однако смертность от болезни остаётся высокой и за истекший месяц снизилась незначительно.

Дарья Драй ИА REGNUM Красная зона

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Об этом говорится в опубликованных материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Так, количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, за месяц снизилось на 32,5%. Общее количество активно больных пациентов в стационарах и на амбулаторном лечении уменьшилось на 43%. Общее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями в марте сократилось на 7,3%. В среднем за сутки в марте в больницы доставлялось 309 таких пациентов (в феврале — 369). Снижение по этому показателю составило 16,3%.

В то же время уровень смертности от COVID-19 сохраняется на достаточно высоком уровне. За март 2021 года от болезни скончались в Петербурге 1320 человек. Это всего на 1,5% меньше, чем в феврале, когда от ковида в городе умер 1341 человек.

«В марте снижение распространения инфекции продолжалось, но медленными темпами, — делают вывод аналитики Межведомственного совета. — Заболеваемость не снизилась до того минимального уровня, который был в августе 2020 года». Например, в августе 2020 года, между первой и второй волнами эпидемии, среднее количество госпитализаций в сутки составляло 167 случаев.

Как отмечают власти, на пике второй волны для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями в Петербурге было развернуто около 13 тысяч коек. За март около 1600 из них выведены из работы с COVID-19.

В настоящее время для пациентов с COVID-19 и пневмониями развернуто 5347 коек в 13 городских и двух федеральных стационарах. На конец марта были свободны 909 коек. Составлен график постепенного перевода стационаров в штатный режим работы.

Добавим, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлен 395 341 случай заражения коронавирусом. От COVID-19 скончался 12 301 человека. Выздоровел 348 581 человек.