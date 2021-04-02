Москва, 2 апреля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В России говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений пока рано, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в масках и без

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«У нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъём заболеваемости, как в Европе», — сказала она.

По её словам, большую роль в профилактике распространения коронавируса играет вакцинация — чем раньше у граждан сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. 19 марта заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила о том, что в весенние месяцы в РФ может наблюдаться небольшой рост заболеваемости COVID-19.

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