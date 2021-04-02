Лондон, 2 апреля, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Британское управление по контролю лекарственных средств зафиксировало 30 случаев возникновения тромбоза после прививок вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

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Сообщается, что специалисты управления изучили все случаи появления такой побочной реакции в Великобритании. Всего, по их данным, было выявлено 30 таких случаев. При этом к 24 марта в Соединенном Королевстве было введено 18,1 млн доз препарата.

«В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно», — указали в ведомстве.

При этом утверждается, что положительный эффект от применения вакцины против коронавирусной инфекции AstraZeneca перевешивает возможные побочные эффекты. Также в ведомстве заявили, что случаев возникновения побочных реакций на препарат от американской компании Pfizer не фиксировалось.