Три префектуры Японии призвали ужесточить ограничения по COVID-19
Токио, 2 апреля, 2021, 00:31 — ИА Регнум. Правительство Японии поручило главам трех префектур страны ужесточить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом объявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции.
Russian.news.cn
Япония в период эпидемии коронавируса
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«Рекомендации предполагают введение более жестких мер в ряде регионов на ограниченный период времени, чтобы прекратить распространение инфекции и не допустить ухудшения ситуации, которое приведет к введению режима чрезвычайной ситуации».
Отмечается, что соответствующие рекомендации получили префектуры Осака, Мияги и Хиого. Там на протяжении нескольких дней наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Отметим, что к 1 апреля во всей Японии подтвердили 475 809 случаев заражения коронавирусом нового типа.