Саранск, 1 апреля, 2021, 20:12 — ИА Регнум. В Мордовии продлили режим самоизоляции для жителей республики в возрасте старше 65 лет. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИЗОляция

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Уточняется, что решение принято с учетом роста заболеваемости среди населения старшей возрастной группы. Так, период самоизоляции продлен до 1 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Мордовии Артем Здунов поручил региональному минздраву принять меры для увеличения пропускной способности пунктов вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что должно быть вакцинировано 60% населения республики. Также он поручил обеспечить оперативную запись на прививку на портале «Госуслуги» и продолжать информационную кампанию.

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