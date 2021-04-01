Саранск, , 20:04 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов поручил региональному минздраву принять меры для увеличения пропускной способности пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба.

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«Определен план, что мы должны достичь 60% вакцинации населения. Это для нас иммунная защита. Обеспечьте оперативную запись на вакцинацию на портале Госуслуг. И, конечно, надо продолжать информационную кампанию», — подчеркнул руководитель республики.

По словам вице-премьера республики Галины Лотвановой, ожидается поступление ещё одной партии вакцины от коронавируса в объеме 33,7 тыс. доз. В течение апреля объемы поставок будут постепенно наращиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в республике выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 38 новых носителей SARS-CoV-2. Ежедневный прирост зараженных не превышает 40 человек с 10 марта. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 089 случаев.

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