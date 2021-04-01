Нижний Новгород, , 15:29 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 1 апреля выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 089 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 38 человек, всего с начала пандемии выздоровели 17 077 жителей Мордовии. 205 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне был зарегистрирован один летальный случай, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1809 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 31 марта в инфекционных стационарах республики лечение получал 581 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2024 человек.