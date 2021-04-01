Москва, 1 апреля, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Средняя цена за литр бензина в России за период с 22 по 29 марта выросла на 12 копеек и достигла 47,43 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Дизельное топливо за этот период также подорожало на восемь копеек — до 49,42 рубля за литр.

По состоянию на 29 марта средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 44,76 рубля (+12 копеек за неделю), марки Аи-95 — 48,35 рубля (+10 копеек), марки Аи-98 — 54,95 рубля (+12 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 67 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Магадане — на 1,6%, Кызыле и Симферополе — на 0,7%. Снижение цен на 0,1% отмечено в Мурманске.

В Москве бензин за неделю подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.