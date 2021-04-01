Москва, 1 апреля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Ситуация дефицита сахара в России может возникнуть только из-за того, что кто-то попытается придержать сахар в надежде, что когда-то ограничения, принятые по ценам, будут сняты и можно будет продавать его дороже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сахар

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"Насколько можно судить, проблема с предполагаемым дефицитом сахара возникла вот из-за чего. Производителям обещали с 1 апреля выплачивать дополнительные субсидии в размере 5 рублей за 1 кг при поставке сахара по цене, не превышающей 36 рублей за 1 кг. Соответственно возникла проблема в предшествующую неделю, так как заводы, дожидаясь даты начала выплаты субсидий, не хотели поставлять сахар по фиксированной цене. С этой ситуацией и был связан разговор о том, что возможен дефицит, — рассказал Колганов. — Но я полагаю, что это не совсем обоснованные опасения. Конечно, отказы от поставок могли быть и, наверное, были. Но у торговли какой-то собственный запас сахара есть. У оптовых торговых компаний собственные запасы сахара есть. И сейчас уже наступает время, когда субсидии начинают выплачиваться, и проблема дефицита возникнуть не может».

В целом же, как пояснил Колганов, ситуация такова, что физических запасов сахара в России достаточно.

«И ситуация дефицита может возникнуть только из-за того, что кто-то может пытаться придержать сахар в надежде на то, что когда-то ограничения, принятые по ценам, будут сняты и можно будет продавать сахар дороже», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России в 2021 году ситуация с сахаром и подсолнечным маслом будет стабильной.