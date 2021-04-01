Москва, 1 апреля, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Иск об отмене в России масочного режима отклонён Верховным судом на заседании сегодня, 1 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Масочный режим

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На суде присутствовал представитель истцов — Александр Саверский, возглавляющий Лигу защиты пациентов. Он рассказал, что обязательное ношение масок в ряде случаев наносит вред.

Так, люди с заболеваниями дыхательных путей порой начинают задыхаться после длительного ношения маски. Есть проблемы и у тех, для кого мимика является важным источником информации — слабослышащие, глухие.

Напомним, иск был подан за подписью около полутора тысяч жителей ряда российских регионов. Они потребовали, чтобы Роспотребнадзор отменил обязательное ношение масок.